Шесть орловских школ закрыли на карантин по ОРВИ

28.11.2023 | 14:19 Медицина, Новости, Образование

Число заболевших детей превысило 10 тысяч.

Фото: ТАСС / Александр Рюмин (иллюстративное)

О росте заболеваемости ОРВИ сообщил заместитель руководителя Департамента образования Орловской области Владимир Агибалов. Информацию опубликовал «Орёлтаймс».

На данный момент диагноз поставлен 10306 учащимся и 204 работникам образовательных учреждений. На карантин полностью закрыты шесть школ (в Покровском и Ливенском районах). Также на «выборчном» карантине находятся 68 классов в ещё 28 школах.

Более половины заболевших – дети в возрасте до 14 лет. Кроме того, ещё 14 школьников и 10 учителей болеют коронавирусом.

Ранее стало известно, что на Орловщину поступило 10 тысяч доз детской вакцины от гриппа.

ИА «Орелград»


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