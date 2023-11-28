В Орле проверка дома творчества может закончиться уголовным делом

КСП опубликовала её итоги.

Городская Контрольно-счётная палата обнародовала результаты проверки, проводившейся в Доме детского творчества №3 (что на Комсомольской, 39). В учреждении выявили серьёзные нарушения.

Аудиторы исследовали 2022-й год (полностью) и 2023-й год (первую половину). В итоге вскрылись неправомерные расходы общим объёмом 4,8 миллиона рублей. Основная их часть (около 3,6 миллиона) пришлась на незаконные стимулирующие выплаты.

Кроме того, КСП уличила учреждение в неэффективных расходах на общую сумму 962,6 тысячи рублей. Также дом творчества просто потерял ещё 688,2 тысячи. Аудиторы включили в последнюю категорию расходы на предоставление помещений без законных оснований, а также уплату штрафов.

По итогам проверки КСП направило представления в адрес директора дома творчества и его непосредственного начальника – главы управления образования городской администрации. Кроме того, с итогами аудита официально ознакомят мэра и горсовет Орла, а также прокуратуру Заводского района и даже городское Управление МВД.

ИА «Орелград»