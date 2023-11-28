Клычков создает три новых департамента

Обновленная структура областной администрации заработает с 1 января 2024 года.

Губернатор Андрей Клычков издал указ № 762 «Об оптимизации структуры органов исполнительной власти Орловской области». Кроме того, документом вносятся изменения в губернаторский же указ от 28 сентября 2018 года № 610 «О системе и структуре органов исполнительной власти Орловской области». По сути, структура областной администрации с 1 января 2024 года будет выстроена в новом порядке.

Главным новшеством станет создание новых структур. Так, с 1 января создаются региональные департамент внутренней политики и развития местного самоуправления, департамент информационно-аналитической работы и департамент молодежной политики и реализации патриотических проектов. Новые структуры станут правопреемниками администрации губернатора и правительства региона, по сути, разделив между собой часть ее полномочий. Например, департамент внутренней политики и развития местного самоуправления примет на себя полномочия в сферах региональной политики, развития местного самоуправления, гражданского общества.

Департамент информационно-аналитической работы станет правопреемником в сфере аналитического и информационного обеспечения, департамент молодежной политики и реализации патриотических проектов – в указанных сферах, а также в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества и проведения поисковых работ на территории Орловской области. Клычков также поручил администрации губернатора и правительства подготовить и внести на его рассмотрение согласованные проекты нормативных правовых актов об утверждении положений о создаваемых департаментах и их структурных подразделениях, их структур и штатных расписаний.

На подготовку проектов нормативных правовых актов об утверждении положений об отделах, входящих в состав структурных подразделений создаваемых департаментов, и должностных регламентов отведен срок до 11 декабря 2023 года. А в срок до 1 февраля 2024 года губернатор постановил завершить проведение соответствующих организационно-штатных мероприятий. Указ уже вступил в силу за исключением пункта о создании департаментов, который вступит в силу с 1 января 2024 года.

ИА «Орелград»