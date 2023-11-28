Орловский губернатор проведёт прямую линию 4 декабря

28.11.2023 | 18:03 Новости, Общество

Мероприятие начнётся в 15:00.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Андрей Клычков готов ответить на вопросы орловцев. Их можно задать по электронной почте voprosgubernatoru@adm.orel.ru либо в комментариях официального сообщества нашего региона «ВКонтакте». Кроме того, вопросы в форме видео- и аудиозаписей можно отправить в Telegram и Viber на номер 8-920-282-36-47.

Также в пресс-службе губернатора и правительства области сообщили о скором запуске колл-центра. Вопросы будут приниматься по телефону +7 (4862) 76-10-28 в будни с 9 до 18 часов.

«При отправке вопроса нужно оставить контактные данные», – добавили в пресс-службе.

Ранее Клычков объяснил отсутствие прямых эфиров в соцсетях с его участием. По его словам, причина – в слишком напряжённом графике, который ужесточился в связи с приближением Нового года.

ИА «Орелград»


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