Орловский губернатор проведёт прямую линию 4 декабря

Мероприятие начнётся в 15:00.

Андрей Клычков готов ответить на вопросы орловцев. Их можно задать по электронной почте voprosgubernatoru@adm.orel.ru либо в комментариях официального сообщества нашего региона «ВКонтакте». Кроме того, вопросы в форме видео- и аудиозаписей можно отправить в Telegram и Viber на номер 8-920-282-36-47.

Также в пресс-службе губернатора и правительства области сообщили о скором запуске колл-центра. Вопросы будут приниматься по телефону +7 (4862) 76-10-28 в будни с 9 до 18 часов.

«При отправке вопроса нужно оставить контактные данные», – добавили в пресс-службе.

Ранее Клычков объяснил отсутствие прямых эфиров в соцсетях с его участием. По его словам, причина – в слишком напряжённом графике, который ужесточился в связи с приближением Нового года.

ИА «Орелград»