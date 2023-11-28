Орловские осужденные смастерили обереги

В УФСИН прошел конкурс поделок среди осужденных.

В Орловской области жюри подвело итоги необычного конкурса поделок. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСИН России, конкурс проводился среди осужденных, а его темой была «Национальная игрушка». Участниками стали те, кто отбывает наказание в пенитенциарных учреждениях Орловской области. Они изготовили игрушки из имеющихся подручных материалов. Среди представленных работ – куклы и фигурки животных из ткани, поделки из папье-маше, дерева и глины.

«По мнению жюри, лучшей работой, представленной на конкурс, стала «Тавлинская лошадка», изготовленная осужденным из исправительной колонии №5 общего режима, – сообщает региональное Управление ФСИН. – Второе место заняли «Древнеславянские обереги», созданные осужденной из исправительной колонии №6, третье – «Тульские глиняные матрешки», которые изготовил осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии №5».

При подведении итогов конкурса учитывались такие критерии, как художественное исполнение, оригинальность и качество изделия, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Кстати, подобное мероприятие в уголовно-исполнительной системе было проведено впервые, в рамках реализации «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Тем временем региональный уполномоченный по правам человека Наталия Балашова совместно с заместителем начальника УФСИН Евгением Оленичем и старшим помощником прокурора Орловской области Станиславом Васиневым посетили СИЗО-1 города Орла. В пресс-службе УФСИН сообщили, что делегация осмотрела медицинскую часть, жилые помещения и пищеблок. Соответственно, с руководством следственного изолятора были обсуждены вопросы медицинского обеспечения осужденных и санитарного состояния помещений. Кроме того, был проведен совместный прием по личным вопросам, в ходе которого осужденные получили разъяснения по своим обращениям.

ИА «Орелград»