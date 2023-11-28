В Орле восстановили памятник генералу Дарагану

В городе увековечили память защитника Севастополя.

Орловский краеведческий музей сообщил некоторые подробности установки памятника генералу Федору Ивановичу Дарагану на Троицком военно-мемориальном кладбище города Орла. Сообщается, что установка надгробного памятника была проведена сотрудниками музея. Сам памятник был изготовлен после смерти генерала Дарагана еще в 1870-е годы. Специалисты говорят, что он чудом сохранился.

С апреля 2019 года памятник находился на временном хранении в военно-историческом музее. Работники учреждения планировали возвратить его на Троицкое кладбище, где, как известно историкам, был похоронен генерал. Однако точное место расположения семейного склепа Дараганов установить так и не удалось. Однако выход был найден. Орловский краеведческий музей вышел с ходатайством к мэру Орла Юрию Парахину, попросив об установке уникально сохранившегося памятника на военно-мемориальном кладбище.

«Это было сделано в виду значимости личности Федора Ивановича как героя обороны Севастополя в годы Крымской войны, а так же как Орловского губернского воинского начальника на протяжении почти 10 лет, – пояснили в краеведческом музее. – Положительное решение администрации Орла было получено. Вначале на определенном конкретном участке был поставлен постамент под памятник, а затем проведена установка и самого камня».

В учреждении также подчеркивают, что надгробный памятник генерал-майора Дарагана является единственным сохранившимся в Орле памятником участников Крымской войны и обороны Севастополя. «Сохранение этого памятника необходимо для увековечивания памяти защитников Крыма и Севастополя, а также для проведения мемориальных торжеств, посвященных этим событиям – яркой странице истории нашего Отечества», – уверены в музее.

ИА «Орелград»