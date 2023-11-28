На «Орелгосзаказчик» возбудили дело из-за светильника

28.11.2023 | 17:35 Закон и порядок, Новости

Специалисты учреждения оказались слишком придирчивыми.

Фото: ИА “Орелград” (илюстративное)

Уголовным делом занимается Следственный комитет. Его возбудили по двум статьям – «воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» (169 УК РФ) и «превышение должностных полномочий» (286 УК РФ).

Инициатором выступила прокуратура Железнодорожного района, куда обратились представители компании «СтройЭнергоТрейдинг».

Фабула уголовного дела является достаточно интересной. Компанию привлекли к работам по устройству искусственного освещения на межмуниципальной автомобильной дороге «Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря». Загвоздка состояла в том, что по условиям данного контракта «СтройЭнергоТрейдинг» должен был использовать светильники конкретной модели, которая не выпускалась с 2013-го года.

Компания попыталась выйти из ситуации, заменив злополучный светильник на другой, причём лучший по своим техническим характеристикам. Однако «Орелгосзаказчик» не одобрил такой вариант. Контракт был расторгнут. В результате компании, которая относится к субъектам малого предпринимательства, причинили ущерб на сумму около 3,7 миллиона рублей.

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры», – отметили в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»


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