На «Орелгосзаказчик» возбудили дело из-за светильника

Специалисты учреждения оказались слишком придирчивыми.

Уголовным делом занимается Следственный комитет. Его возбудили по двум статьям – «воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» (169 УК РФ) и «превышение должностных полномочий» (286 УК РФ).

Инициатором выступила прокуратура Железнодорожного района, куда обратились представители компании «СтройЭнергоТрейдинг».

Фабула уголовного дела является достаточно интересной. Компанию привлекли к работам по устройству искусственного освещения на межмуниципальной автомобильной дороге «Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря». Загвоздка состояла в том, что по условиям данного контракта «СтройЭнергоТрейдинг» должен был использовать светильники конкретной модели, которая не выпускалась с 2013-го года.

Компания попыталась выйти из ситуации, заменив злополучный светильник на другой, причём лучший по своим техническим характеристикам. Однако «Орелгосзаказчик» не одобрил такой вариант. Контракт был расторгнут. В результате компании, которая относится к субъектам малого предпринимательства, причинили ущерб на сумму около 3,7 миллиона рублей.

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры», – отметили в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»