Видному орловцу могут дать 13 лет

Столько запросили для пензенского экс-губернатора Ивана Белозерцева.

Уроженца Орловщины обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщает «РИА Новости». Генпрокуратура запросила для него 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Дело рассматривает Измайловский суд Москвы. Сторона обвинения озвучила свою позицию на выездном заседании, которое состоялось в СИЗО №1 столицы («Матросская тишина»). Заседание прошло в выездном режиме из-за болезни одного из других фигурантов данного дела.

Иван Белозерцев родился в Ливенском районе в 1958-м году. После окончания школы поступил в Ульяновское военное училище и покинул малую Родину. Белозерцев занимал ответственные государственные должности, на посту губернатора Пензенской области он проработал с 2015-го по 2021-й годы.

Затем орловца задержали. Как считает следствие, в 2019-м и 2020-м году Белозерцев получил взятки на общую сумму около 30 миллионов рублей – не только в виде «живых» денег, но и в виде швейцарских часов. В основном, в роли взяткодателя выступал глава компании «Биотэк» Борис Шпигель. Предполагается, что «ответным шагом» являлось предоставление незаконных преимуществ данному ООО.

Кроме того, следствие выяснило, что Белозерцев незаконно приобрёл оружие и боеприпасы и хранил их в своём личном кабинете. Также чиновнику, вопреки правилам, выдали в пользование автомобиль представительского класса.

ИА «Орелград»