Прием заявлений на участие в ЕГЭ стартует на Орловщине

Выпускникам, в том числе прошлых лет, стоит заранее подать документы.

В Орловской области с 1 декабря 2023 года начинается прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и на сдачу единого государственного экзамена. Официальное извещение об этом опубликовал Региональный центр оценки качества образования. Для регистрации на участие в ГИА и ЕГЭ в Орловской области утверждены специальные места.

Так, выпускники общеобразовательных организаций текущего года могут подать заявления прямо в своих учебных заведениях. Для обучающихся профессиональных образовательных организаций в качестве места приема документов также определены их собственные образовательные организации. А вот выпускникам прошлых лет пожать заявление необходимо в «органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, по месту жительства».

«Участники ГИА и ЕГЭ, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг, могут подать заявление в электронном виде через информационную систему образовательных услуг «Виртуальная школа», – добавили в Региональном центре оценки качества образования. – Для участия в ЕГЭ участнику необходимо подать заявление и согласие на обработку персональных данных, предъявив оригиналы и копии следующих документов: документ, удостоверяющий личность; СНИЛС; документ об образовании (для выпускников прошлых лет); справка, подтверждающая освоение либо завершение освоения программ среднего общего образования (для обучающихся профессиональных образовательных организаций)».

Также потребуются рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и/или заверенная в установленном порядке копия справки, подтверждающей факт инвалидности и выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (при ее наличии). Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют потенциальным участникам перед подачей заявления ознакомиться с памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2024 году. Найти ее можно, например, на сайте вышеуказанного Центра.

«Прием заявлений завершится 1 февраля 2024 года, – резюмируют в Центре. – Обучающиеся, отказавшиеся дать согласие на обработку персональных данных, подают заявление в государственную экзаменационную комиссию Орловской области с просьбой предоставить возможность прохождения ГИА без обработки персональных данных. Телефон «горячей линии»: (4862) 43-25-96».

ИА «Орелград»