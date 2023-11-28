В Орловской области забраковали тысячи саженцев

Выявлено более 11 тысяч саженцев, не соответствующих требованиям ГОСТ.

По данным Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, на территории двух указанных регионов в текущем году в рамках федерального государственного контроля в сфере семеноводства было проведено 132 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия с хозяйствующими субъектами. Всего с начала года сотрудниками ведомства было проконтролировано 18,7 тысячи саженцев, причем оказалось, что 3,1 тысячи из них находились в продаже с нарушением требований к маркировке, то есть к этикеткам.

«Также было отобрано 156 проб саженцев на соответствие требованиям государственных стандартов, – сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. – Установлено, что 11,2 тысячи саженцев не соответствуют требованиям нормативных документов по внешнему виду, состоянию корней и стеблей. С целью недопущения нарушения обязательных требований при реализации посадочного материала надзорным ведомством объявлено 146 предостережений».

Добавим, что в число указанных выше контрольных мероприятий вошло 25 выездных обследований в отношении «объектов, занимающихся производством и реализацией саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников». Например, в текущем ноябре сотрудники ведомства провели выездное обследование в отношении орловского ФГБНУ «ВНИИСПК». Оно специализируется на выращивании и реализации плодовых деревьев и ягодных культур.

«Специалисты обследовали 5510 яблоневых насаждений сортов «Рождественское», «Синап Орловский», «Свежесть», «Ветеран» и «Богатырь», высаженных на площади 9,9 га, – пояснили в ТУ Россельхознадзора. – В рамках контроля были отобраны образцы вегетативных частей растений и направлены в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ ВНИИЗЖ для исследования на содержание генетически модифицированных организмов (ГМО). По результатам проведенных исследований ГМО не обнаружено».

ИА «Орелград»