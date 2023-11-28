Матчи ФК «Орёл» снова станут платными

28.11.2023 | 16:25 Новости, Общество, Спорт

Однако цена будет «лояльной».

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Об этом рассказал глава Департамента физкультуры и спорта Орловской области Алексей Берестов – в интервью для «Центра Управления Регионом».

Напомним, что ранее на матчи с участием ФК «Орёл» можно было приходить бесплатно. Однако наша команда возвращается в профессиональную лигу. В связи с этим ситуация изменится.

«Профессиональный футбол подразумевает наличие билетов. Мы не можем это требование не выполнить. Но цена будет очень лояльная», – пообещал Берестов.

Право на возвращение во 2-й дивизион «Орёл» получил после того, как завоевал Кубок Любительской лиги Союза Федераций Футбола «Центр». Первые такие игры состоятся в будущем году. Однако перед этим команде необходимо будет пройти лицензирование.

ИА «Орелград»


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