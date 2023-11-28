В Орле задержали 29-летнего «гастролёра» – любителя чужих денег

28.11.2023 | 13:15 Закон и порядок, Новости

Он подозревается в четырёх преступлениях.

Фото: Управление МВД по Орловской области (иллюстративное)

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, мужчина 1994-го года рождения, житель другого региона, был задержан в районе автовокзала. В Орле он «отметился» не лучшим образом.

Так, по предварительной версии, данный гражданин похитил с двух чужих банковских карт, соответственно, 5 тысяч и 3 тысячи рублей. Этими деньгами он оплатил свои счета в кафе-барах. Карты были утеряны их настоящими владельцами.

Кроме того, гражданин, находясь в гостях в Северном районе города, целенаправленно похитил ещё одну банковскую карту и снова потратил чужие денежные средства. Также, проживая в гостинице, он украл из комнаты другого постояльца сразу два мобильных телефона.

В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках уголовных дел, возбуждённых по фактам данных преступлений, проводятся необходимые действия.

Все дела возбуждены по статье 158 («кража»). По эпизодам с картами «гастролёру» вменяется пункт 3 (до шести лет лишения свободы), по эпизоду с телефонами – пункт 2 (до пяти лет).

ИА «Орелград»


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