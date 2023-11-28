Мэрия Орла ищет опекуна для ещё одной территории

В развитие 16 гектар предлагается вложить около 6 миллиардов.

Администрация Орла объявила торги на право заключения договора о комплексном развитии территории площадью 16,2 гектара. Заявки от претендентов принимаются до 14 декабря.

Территория находится в Северном и Железнодорожном районах, на окраине города. Это квартал, ограниченный улицами Северной, Раздольной, Гайдара и административной границей Орла. Кроме того, в её состав входят участки улицы Толстого – по нечётной стороне (от дома №1 до дома №17) и по чётной стороне (от дома №14 до дома №20), а также ещё один участок, расположенный здесь же, площадью 1,2 гектар.

На территории располагаются 12 многоквартирных домов и множество других построек. Застройщику предлагается снести всё это, а также демонтировать инженерные сети. Взамен нужно будет построить 118,8 тысяч квадратных метров нового жилья. Кроме того, надо будет вложиться и в ремонт существующих здесь автодорог. Минимальная планка для вложений в проект – 5,9 миллиарда рублей.

Однако начальную (максимальную) цену самого контракта, на этом фоне, можно назвать символической – 73 тысячи 100 рублей. Договор по комплексному развитию территории заключат на 10 лет.

Отметим, что этим летом «опекуна» получила территория у Крестительского кладбища. Ранее в рамках комплексного развития ещё одной территории на Наугорском шоссе началось строительство первого дома.

ИА «Орелград»