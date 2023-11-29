Билеты орловским охотникам будут выдавать по новым правилам

Обновленный регламент ввел департамент надзорной и контрольной деятельности.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области в новой редакции утвердил административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов. Приказ уже зарегистрирован в главном правовом управлении администрации губернатора. Основное новшество заключается в том, что заявитель теперь может получить охотничий билет и лично в указанном выше департаменте, тогда как ранее его можно было получить только в МФЦ.

Результатом предоставления государственной услуги является: выдача или аннулирование охотничьего билета, а также исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных ранее документах. Сведения о выданном документе включаются в государственный охотхозяйственный реестр в течение одного месяца с даты выдачи. Согласно обновленному регламенту, государственная услуга предоставляется в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявления о выдаче или аннулировании охотничьего билета в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Для получения охотничьего билета заявитель подает заявление по типовой форме, приложив к нему две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении с четким изображением лица строго анфас без головного убора. «Изображение лица на фотографии должно соответствовать возрасту заявителя на день подачи заявления, глаза заявителя должны быть открытыми, а волосы не должны заслонять их, – говорится в документе. – На изображении должны быть отображены все особенности лица фотографируемого. Для лиц, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол, фотографирование в темных очках или наличие повязки на глазах допускается только по медицинским показаниям».

Интересно, что не допускается представление фотографии в форменной одежде, в верхней одежде, в шарфах, закрывающих часть подбородка, а также с отредактированным изображением «в целях улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки». В случае, когда религиозные убеждения заявителя не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов, представляются фотографии в головных уборах, не скрывающих овал лица. Фон фотографии должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней.

Также в новой редакции изложен порядок подачи жалоб на решения и действия или бездействие специалистов МФЦ. Теперь предусмотрены следующие случаи подачи жалобы: нарушение срока регистрации запроса о предоставлении госуслуги; требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами РФ и Орловской области; отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными актами; затребование у заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной регламентом.

ИА «Орелград»