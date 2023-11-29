Налоговики рассказали, как орловцы ушли на «двухлетние каникулы»

Ведомство озвучило текущие результаты работы по поддержке малого бизнеса.

Представители Управления ФНС России по Орловской области приняли участие в Международной научно-практической конференции «Современные тенденции и перспективы развития АПК в условиях новых геоэкономических вызовов». Она прошла на базе Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина. Один из любопытных докладов на мероприятии представила Эльвира Гладких, заместитель руководителя областной налоговой службы. Она рассказала о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях экономических санкций.

Докладчик напомнила о том, что такие меры вводились как на федеральном, так и на региональном уровне. Орловская область не осталась в стороне и приняла ряд собственных законов. В частности, на Орловщине была введена рассрочка по уплате авансового платежа по налогу на имущество организаций, установлены пониженные ставки налога по УСН (упрощенная система налогообложения) и налога на прибыль, расширен перечень организаций, освобождаемых от уплаты налога на имущество.

«В регионе до 31 декабря 2024 года продлено действие законов об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения», – доложила Эльвира Гладких.

В пресс-службе УФСН добавили, что по итогам 2022 года пониженными ставками воспользовались 134 налогоплательщика УСН. Кроме того, правом применения двухлетних «налоговых каникул» воспользовались 135 индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и впервые зарегистрированных после вступления в силу Закона N 1750-ОЗ и осуществляющих определенные законом виды деятельности.

ИА «Орелград»