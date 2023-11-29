Орловские студенты разработали приложения для туристов

Спектр применения разработок может быть расширен на любую территорию.

Команда Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева разработала ряд мобильных приложений для туристических пространств города Орла, соседних регионов и проектов федерального уровня. Разработки были созданы в рамках стратпроекта «Орел – литературная столица». Как сообщили в ОГУ, одной из наиболее интересных технологий стало созданное командой информационное пространство для Государственного мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».

«Приложение содержит маршрут-квест по территории усадьбы с элементами финансового просвещения, а также серию маршрутов с аудио произведениями Ивана Сергеевича Тургенева, – говорят в опорном вузе. – Кроме того, есть календарь событий, проводимых на территории музея-заповедника, сканер QR-кодов и интерактивная карта со всеми объектами Спасского-Лутовиново».

В ОГУ подчеркивают, что технологии, которые были применены в мобильном приложении для Спасского-Лутовиново, имеют гораздо более широкий спектр применения. Они могут быть адаптированы практически к любой территории, интересной туристам. То есть, «тургеневсксие» технологии способны помочь создать информационное пространство. По сути, для любой туристической территории, предназначенной для посещения.

«Разработанные сервисы обеспечивают внесение специализированной, туристической направленности информации посредством веб-интерфейсов, – добавляют в ОГУ. – Это дает возможность обучать специалистов для формирования, подготовки и внесения необходимых для работы информационного пространства данных в рамках образовательных программ очного, очно-заочного и дистанционного обучения».

ИА «Орелград»