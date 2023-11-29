Бюджет Орловской области прирастет еще на 3 миллиарда рублей

Проект внесения изменений в бюджет подготовлен правительством.

Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в очередной раз может быть изменен. Проект внесения поправок в него внесен на рассмотрение в облсовет народных депутатов, он был подготовлен в связи с уточнением налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, обеспечения софинансирования к ним, перераспределения бюджетных ассигнований и др. Кроме того, ряд поправок направлен на стабилизацию ситуации в экономике Орловской области в условиях действующей геополитической ситуации и санкционного давления.

Как следует из пояснительной записки, подготовленной правительством региона, в результате вносимых изменений доходы и расходы областного бюджета увеличатся на 2,99 миллиарда рублей, но дефицит областного бюджета при этом не изменится. В частности, налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 906,29 миллиона рублей, целевые безвозмездные поступления возрастут на 2,084 миллиарда. За счет последних планируется увеличение расходов по таким направлениям: на переселение граждан из аварийного жилья – 1,133 миллиарда рублей; на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства – 715,532 миллиона рублей; на обеспечение пунктов временного содержания для размещения граждан – 92,792 миллиона рублей; на обеспечение дорожной деятельности за счет средств, поступивших по договору пожертвования, – 19,956 миллиона рублей.

За счет налоговых и неналоговых доходов, а также перераспределения бюджетных ассигнований увеличиваются расходы на оплату труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в объеме 739,995 миллиона рублей. Так, субвенция на заработную плату работников образовательных учреждений составит 535,3 миллиона рублей, работников областных учреждений образования, социальной защиты, культуры и физической культуры – 204,695 миллиона рублей. Кроме того, дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований составит 239,81 миллиона рублей (включая достижения установленного уровня заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры).

«В результате вносимых изменений доходы областного бюджета на 2023 год составят 56,697 миллиарда рублей, расходы – 61,552 миллиарда рублей, дефицит – 4,855 миллиарда рублей, – говорится в пояснительной записке. – В настоящем проекте закона отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции».

ИА «Орелград»