Выборы губернатора обошлись в 129 миллионов рублей

Сэкономить по итогам выборов удалось чуть более 12 рублей.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила отчет о поступлении и расходовании средств областного бюджета на подготовку и проведение выборов губернатора. Напомним, они состоялись в сентябре, победу на них одержал действующий глава региона Андрей Клычков. Финансовый отчет о выборах будет опубликован в открытом доступе, кроме того, облизбирком передаст его в Орловский областной Совет народных депутатов.

Из документа следует, что всего из бюджета региона на организацию и проведения выборов было выделено 129 500 000 миллиона рублей. Было потрачено 129 499 918 рублей. Таким образом, на счетах осталось всего 12 рублей, что, вероятно, говорит о хорошем планировании финансовой стороны обеспечения прошедших выборов. Общие расходы Избирательной комиссии Орловской области составили 48,273 миллиона рублей, территориальных избиркомов – 80,776 миллиона рублей.

Большая часть средств, а именно 90,63 миллиона рублей, была потрачена на оплату труда работников, задействованных в организации и проведении выборов. Расходы на изготовление избирательных бюллетеней составили 736,5 тысячи рублей, расходы на изготовление другой печатной продукции – 882,8 тысячи рублей. Затраты на связь превысили 95 тысяч рублей, из них более 92 тысяч было потрачено на спецсвязь. Для сравнения, канцелярские расходы составили 1,8 миллиона рублей.

Кроме того, почти 10 миллионов рублей ушло на приобретение необходимого оборудования и инвентаря, в том числе: 2,5 миллиона рублей на приобретение ящиков, кабин и уголков, 1,8 миллиона – на изготовление и покупку стендов, вывесок, указателей, печатей и штампов, 3,11 миллиона рублей – на приобретение других материальных ценностей. Чуть более 5 миллионов рублей составили выплаты гражданам, привлекавшихся к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам, в основном для оказания транспортных услуг и выполнения разгрузочных работ.

ИА «Орелград»