Мебельщики стали драйвером роста орловской экономики

Производство мебели в регионе выросло почти втрое.

Сотрудники Орелстата оценили динамику промышленного производства в Орловской области в октябре 2023 года. Сообщается, что индекс промышленного производства именно в октябре продемонстрировал наибольший рост за прошедшие десять месяцев 2023 года. По сравнению с октябрем прошлого года он вырос на 6,5 процента, а по сравнению с сентябрем 2023 года увеличился на 14,9 процента. Этот рывок позволил сократить отставание индекса относительно периода прошлого года до минус 1,3 процента.

Этому способствовало увеличение объемов промышленного производства обрабатывающих отраслей на 7,4 процента, сообщает Орелстат. Причем здесь нашлись свои лидеры, в том числе довольно неожиданные. Так, драйверами роста в обрабатывающем секторе в октябре 2023 года стали отрасли, занимающиеся выпуском: мебели – производство выросло в 2,8 раза по сравнению с октябрем 2022 года; металлургической продукции – плюс 29,6 процента; компьютеров, электронных и оптических изделий – плюс 25,6 процента; готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – плюс 21 процент.

По данным Орелстата, положительная динамика была зафиксирована и в работе энергетического сектора, который прибавил 4 процента к октябрю 2022 года. По итогам десяти месяцев текущего года отставание обрабатывающих производств и энергетического сектора от уровня прошлого года сократилось до минус 0,5 процента и минус 2,3 процента соответственно. Однако ряд отраслей по-прежнему показывают результаты хуже, чем годом ранее.

«Сырьевой сектор и сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений снизили объемы производства относительно месяца прошлого года на 17,3 процента и 2,2 процента, периода прошлого года – на 14,2 процента и 15,1 процента соответственно, – следует из отчета Орелстата. – Наибольшее отрицательное влияние на динамику промышленного производства в регионе в октябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года оказали отрасли, выпускающие: напитки – минус 19,5 процента; одежду – минус 6,6 процента; машины и оборудование, не включенные в другие группировки, – минус 3,8 процента».

ИА «Орелград»