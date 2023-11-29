Орловским спасателям и пожарным увеличат зарплату

Правительство региона обещает повышение окладов и материальные стимулы.

Правительство региона внесло изменения в принятое еще в 2010 году положение «Об оплате труда работников государственных казенных учреждений Орловской области, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». В соответствии с ним устанавливается новый максимальный размер выплат стимулирующего характера.

«Для работников, осуществляющих деятельность в области обеспечения пожарной безопасности, он увеличен со 105 до 113 процентов от окладного фонда, – сообщается в обзоре, подготовленном специалистами производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. – Для работников, осуществляющих деятельность в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, – с 70 до 78 процентов от окладного фонда».

Кроме того, правительственным постановлением увеличены размеры окладов руководителей и работников учреждений, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. В частности, размер оклада руководителей учреждений возрастет с 31 979 до 36 776 рублей, начальника управления, службы, штаба, центра в учреждении – с 21 586 до 24 824 рублей.

Размер оклада спасателя увеличится с 16 001 до 18401 рубля, специалиста гражданской обороны – с 13 266 до 15 256 рублей, пожарного противопожарной службы – с 11 974 до 13 770 рублей, бухгалтера – с 9021 рубля до 10 374 рублей. Также новое постановление устанавливает, что руководителям учреждений, их заместителям, главным бухгалтерам, а также иным работникам при уходе в ежегодный основной оплачиваемый отпуск один раз в календарном году выплачивается материальная помощь в размере одного должностного оклада в пределах фонда оплаты труда.

«В случае неиспользования ежегодного основного оплачиваемого отпуска в текущем календарном году выплата материальной помощи производится в конце текущего календарного года, – говорится в обзоре. – Вновь принятым работникам, а также работникам, уволившимся в течение года, материальная помощь выплачивается пропорционально отработанному времени в текущем году. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года».

ИА «Орелград»