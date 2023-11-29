В Орле такси, перевозившее ребёнка, спровоцировало ДТП

В нём участвовали три автомобиля.

Авария произошла на Герценском мосту накануне днём около полудня. 55-летний таксист ехал на «Рено» со стороны улицы 60 лет Октября в сторону улицы Московской. Такси перевозило ребёнка (он ехал в детском кресле).

В какой-то момент водитель не справился с управлением и выехал на «встречку». «Рено» врезалось в «Ниву Шевроле», после чего отечественная машина влетела в «Киа».

ДТП существенно затруднило движение транспортных средств на этом оживлённом участке. Что касается ребёнка, то его доставили в НКМЦ имени Круглой для предварительного обследования, однако серьёзных травм не обнаружили, сообщает «Первый областной».

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 11 ДТП. «Раненых и погибших нет», – сообщили в дорожной инспекции региона.

ИА «Орелград»