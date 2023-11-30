Под программу газификации подпадет более 2400 квартир

Объемы запланированной газификации увеличены правительством.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области внесло очередные изменения в «Программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области на 2021-2030 годы». В результате объем ее финансирования за счет всех источников был увеличен с 4,912 до 5,131 миллиарда рублей. Также были изменены целевые показатели. Предыдущая версия программы предусматривала газификацию 1922 квартир и домовладений в Орловской области. Новая версия планирует провести газ в рамках мероприятий региональной программы уже в 2430 квартир и домовладений.

Мероприятия по подготовке к использованию газа включают в себя информирование населения: о сроках, порядке и условиях подключения объектов капитального строительства к газораспределительным сетям; об осуществлении пуска газа в газопроводах; по вопросам безопасного использования газа и правил эксплуатации газового оборудования. Соответствующую информацию размещает департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

Также в соответствии с требованиями программы орловцев должны информировать о прогнозной стоимости газа, расчете максимальной потребности каждого попавшего в нее населенного пункта в газе, о выделении земельных участков для размещения объектов, используемых для обеспечения населения газом. Кстати, данный вид информирования возможен уже в форме консультаций и письменных разъяснений по запросам, которые орловцы вправе направлять в указанный выше департамент и в департамент по тарифам и ценовой политике.

«Строительство объектов газоснабжения на территории Орловской области осуществляется в рамках мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами участников региональной программы, – говорится в паспорте актуализированной программы, – с привлечением средств внебюджетных источников. Основными направлениями развития газораспределительной системы являются: расширение зоны охвата территории Орловской области газораспределительными сетями для подачи природного газа в перспективные районы застройки и для перевода на природный газ существующих негазифицированных объектов; строительство (реконструкция) ГРС для обеспечения прироста газопотребления и повышения надежности системы газоснабжения.

ИА «Орелград»