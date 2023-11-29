Облправительство отчиталось о сдаче Октябрьского бульвара

Объект благоустроили в Ливнах.

Проект победил на Всероссийском конкурсе, который ежегодно проводится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Федеральный бюджет выделил на благоустройство грант в размере 90 миллионов рублей.

О завершении работ сообщил Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области. Проектом занималось ООО «СЗ «Стройдом». Цена контракта составила около 74 с половиной миллионов рублей.

На бульваре обустроены пешеходные и велосипедные дорожки, зоны отдыха, детские площадки, а также выставочные павильоны.

Два таких объекта возвели в рамках дополнительного контракта на сумму около 8,7 миллиона рублей. Помещения получились просторными и светлыми, так как окна расположены по всему периметру. Площадь каждого павильона составила около 50 квадратных метров.

Отметим, что проект сдали с опозданием примерно на месяц. Первоначальной «крайней датой» было 1 ноября текущего года.

ИА «Орелград»