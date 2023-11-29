Орловщина дополнительно потратится на помощь участникам СВО

Также помощь окажут членам их семей.

Такую новость сообщил в социальных сетях первый заместитель председателя областного совета Михаил Вдовин. Сегодня он, в числе других лидеров фракций регионального парламента, принял участие во встрече с губернатором Орловской области. Клычков обсудил с народными избранниками параметры бюджета Орловщины на будущий год.

Как рассказал Вдовин, принято решение увеличить расходы на обеспечение безопасности населения. Также ещё больше средств направят на соцподдержку участников СВО и членов их семей.

«Всего на эти цели планируется направить 326 миллионов рублей», – отметил первый зампред областного парламента.

Кроме того, вырастут расходы

на строительство и ремонт дорог (на полмиллиарда рублей),

на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан (на 100 миллионов рублей),

на ремонт образовательных учреждений.

Отметим, что сегодня стало известно о новых мерах поддержки семей граждан, погибших или умерших во время командировок в зону СВО.

ИА «Орелград»