Орловщина дополнительно потратится на помощь участникам СВО

Также помощь окажут членам их семей.
Такую новость сообщил в социальных сетях первый заместитель председателя областного совета Михаил Вдовин. Сегодня он, в числе других лидеров фракций регионального парламента, принял участие во встрече с губернатором Орловской области. Клычков обсудил с народными избранниками параметры бюджета Орловщины на будущий год.
Как рассказал Вдовин, принято решение увеличить расходы на обеспечение безопасности населения. Также ещё больше средств направят на соцподдержку участников СВО и членов их семей.
«Всего на эти цели планируется направить 326 миллионов рублей», – отметил первый зампред областного парламента.
Кроме того, вырастут расходы
- на строительство и ремонт дорог (на полмиллиарда рублей),
- на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан (на 100 миллионов рублей),
- на ремонт образовательных учреждений.
Отметим, что сегодня стало известно о новых мерах поддержки семей граждан, погибших или умерших во время командировок в зону СВО.
ИА «Орелград»