В Орле осудят мужчину, выбросившего котят из окна

Дело передано в суд.

Житель Орла обвиняется по статье 245 УК РФ, часть 2 («жестокое обращение с животными, совершённое из хулиганских побуждений – в отношении нескольких животных»). Дело рассмотрит Советский районный суд.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, инцидент произошёл в июле текущего года. В этот день орловец находился в состоянии алкогольного опьянения. Он выкинул из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже, двух котят – детёнышей домашней кошки.

Животные упали во двор прямо на асфальт. В итоге один котёнок погиб, второй остался жив, но получил травмы разной степени тяжести.

Максимальное наказание, предусмотренное за такие деяния – лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

Ранее стало известно, что орловская прокуратура перезапустила «просроченные» уголовные дела.

ИА «Орелград»