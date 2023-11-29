Орловская прокуратура перезапустила «просроченные» уголовные дела

В надзорном ведомстве состоялось специальное заседание.

Его провёл прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Сотрудники органа надзора обсудили ситуацию с уголовными делами, по которым следствие велось, но было прекращено за истечением срока давности.

В текущем году прокуратуре удалось перезапустить четыре таких «просроченных» дела, отменив постановления об их прекращении. Также орган надзора добился возбуждения 15 новых дел, которые не хотели заводить по той же причине – в связи с большим сроком, который прошёл с момента совершения преступлений. В связи с данными фактами к дисциплинарной ответственности привлекли шесть должностных лиц.

Как пояснили в ведомстве, такие действия правоохранительных органов не всегда являются оправданными. Так, намеренное или случайное затягивание сроков расследования не даёт потерпевшим реализовать их право на осуществление правосудия. Прокуроры выявляли факты волокиты на досудебной стадии уголовного судопроизводства, а также эпизоды, когда дела принимались к производству несвоевременно.

В итоге Тимошин потребовал от подчинённых жёстко реагировать на подобные факты – вплоть до вынесения уголовно-правовой оценки действий (бездействия) должностных лиц органов предварительного расследования.

ИА «Орелград»