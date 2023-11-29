В Орле плитку укладывают в снег

Подозрительные работы зафиксировали на улице Орловских партизан.

О них сообщила жительница города. Женщина опубликовала на странице мэра Орла Юрия Парахина «ВКонтакте» соответствующие видеоролики и фотоматериалы. Затем она попросила комментариев у городской администрации.

«На улице Орловских партизан три дня подряд на снег и лёд, в мороз и дождь рабочие кладут тротуарную плитку. Это что за новые такие технологии? Кто за качество будет отвечать?», – возмутилась орловчанка.

«Сегодняшняя температура воздуха и незначительные осадки не препятствуют укладке тротуарной плитки на указанном участке», – ответили ей с официального аккаунта администрации города.

Отметим, что действующие нормы и правила запрещают проведение работ по укладке тротуарной плитки не только при температуре ниже минус пятнадцати градусов, но и во время снегопада (при любой температуре). Помимо всего прочего, холод и осадки отрицательно действуют на скорость, с которой застывает клеевой раствор, соединяющий элементы покрытия.

Ранее стало известно, что дорогу по улице Орловских партизан, строительство которой запустили с большим трудом, вопреки стараниям защитников зелёных насаждений Прокуровского парка, не сдадут в срок.

ИА «Орелград»