Семьям орловцев, погибших в командировках на СВО, выплатят по миллиону

29.11.2023 | 16:09 Новости, Общество, СВО

Такое решение принял губернатор Орловской области.

Фото: Андрей Клычков

Андрей Клычков внёс изменения в собственный указ, определяющий дополнительные меры поддержки лиц, направленных на территории новых регионов России, а также членов их семей. Изначальный документ был подписан 24 июня 2022 года.

В новой редакции к нему добавили важное положение, согласно которому семьи орловцев, которые погибли или умерли, находясь в командировках в зоне СВО, получат по миллиону рублей. Средства будут выплачивать равными долями на всех членов семьи.

Указ распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года. Отметим, что ранее такая поддержка предоставлялась только семьям военнослужащих, которые погибли, выполняя задачи в зоне специальной военной операции.

В тексте поправок уточняется, что, в частности, речь идёт о гражданах, которые занимались обеспечением жизнедеятельности или восстановлением инфраструктуры в новых регионах РФ. Например, «реанимировали» вооружение, военную или специальную технику, а также участвовали в фортификационном оборудовании рубежей и позиций.

Отметим, что накануне мэр Орла Юрий Парахин объяснил плохое состояние фасадов на улице Ленина расходами на СВО.

ИА «Орелград»


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