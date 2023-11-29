Проблемы с питанием детей выявили в 81 орловской школе

Проверки проводило орловское Управление Роспотребнадзора.

В ведомстве подвели первые итоги такой деятельности – уже за новый учебный год, начавшийся 1 сентября. Санитарные врачи проверили, в какой степени ученики орловских школ обеспечены полноценным, качественным и горячим питанием.

Сообщается, что специалисты исследовали 700 готовых блюд. Их проверяли на соответствие температуры и массы, а также микробиологическим, санитарным и химическим стандартам. В итоге до нужных показателей недотянули всего 0,3% взятых проб.

Тем не менее, по результатам визитов Роспотребнадзора 81 общеобразовательной организации нашего региона выдали предписания об устранении нарушений требований санитарного законодательства.

Известно, что на данный момент в области 80,2% школ решают вопрос с питанием детей самостоятельно, а оставшиеся 19,8% – заключив соответствующие контракты с предприятиями сферы общепита. В новом учебном году горячее питание получают 71,25% школьников, двухразовое питание – 25,7%.

ИА «Орелград»