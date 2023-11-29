«Спецавтобаза» в два раза сократила использование пескосоли

Ранее предприятие раскритиковали за излишнюю щедрость.

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, за минувшую ночь предприятие израсходовало 234 тонны пескосоляной смеси. В предыдущую ночь, с понедельника на вторник, данный показатель оказался почти ровно вдвое больше – 470 тонн.

Это вызвало критику в орловских СМИ. Отмечалось, что на всю зиму «Спецавтобаза» заготовила целых 27 тысяч тонн смеси (а не 8 тысяч 800, как год назад, зимой 2022-го – 2023-го годов). Цифра называлась на совещании с главами муниципальных образований. Таким образом, при соответствующих повышенных расходах, почти по полтысячи тонн за ночь, даже этот значительный запас мог закончиться задолго до наступления весны.

Также в городской администрации сообщили, что сегодня ночью из Орла вывезли 210 кубометров снега. Работа продолжается. К устранению последствий снегопада привлечены 38 единиц техники и 80 уборщиков территорий.

Уточняется, что в течении сегодняшнего дня планируется посыпать пескосоляной смесью 46 улиц и переулков города, а также Александровский мост и проезд к парку Победы.

ИА «Орелград»