Под Орлом после суда на 106 участков провели газ и воду

29.11.2023 | 12:21 Закон и порядок, Новости, Общество

Земля предназначена для многодетных семей.

Фото: vk.com/urickr

Информацию сообщили в администрации Урицкого района. Ранее новость обнародовала прокуратура Орловской области.

Как рассказали чиновники, участки находятся в посёлке Нарышкино по улицам Молодёжной и Солнечной и по переулкам Берёзовому и Ягодному. Предоставление земли начнётся в декабре.

Строительство газопровода и водопровода велось в рамках программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области».

Как ранее рассказали в прокуратуре, речь идёт о 106 земельных участках, сформированных для предоставления многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство. Чиновники «забыли» обеспечить землю необходимой инфраструктурой. В итоге прокурор обратился в суд с соответствующим требованием.

Судебное решение обязало районную администрацию сделать соответствующие работы. Для их финансирования областной бюджет выделил 33 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что на «Орелгосзаказчик» возбудили дело из-за светильника.

ИА «Орелград»


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