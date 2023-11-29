В Москве наградили 20-летнего орловца – победителя хакатона

29.11.2023 | 11:24 Новости, Общество

В соревнованиях программистов участвовало около 2 тысяч человек.

Виталий Гребенник на церемонии награждения (третий, внизу). Фото: vk.com/leadersofdigital

Международный хакатон «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» проводился в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». Масштабное мероприятие привлекло около 2 тысяч участников со всего мира.

Призовой фонд соревнований составил 10 миллионов рублей. Их разделили между тридцатью командами-победительницами.

Участники хакатона соревновались в разработке решений в рамках десяти задач, поставленных партнёрами проекта. Задания выполнялись на время.

20-летний орловец Виталий Гребенник занял третье место как участник команды «Magic City». Его наградой стали 200 тысяч рублей.

Гребенник выполнял задание Центра прикладного искусственного интеллекта Сколтеха. Орловец разработал алгоритм, позволяющий автоматически сортировать дороги и здания на основе спутниковых снимков высокого разрешения.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования