В Москве наградили 20-летнего орловца – победителя хакатона

В соревнованиях программистов участвовало около 2 тысяч человек.

Международный хакатон «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» проводился в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». Масштабное мероприятие привлекло около 2 тысяч участников со всего мира.

Призовой фонд соревнований составил 10 миллионов рублей. Их разделили между тридцатью командами-победительницами.

Участники хакатона соревновались в разработке решений в рамках десяти задач, поставленных партнёрами проекта. Задания выполнялись на время.

20-летний орловец Виталий Гребенник занял третье место как участник команды «Magic City». Его наградой стали 200 тысяч рублей.

Гребенник выполнял задание Центра прикладного искусственного интеллекта Сколтеха. Орловец разработал алгоритм, позволяющий автоматически сортировать дороги и здания на основе спутниковых снимков высокого разрешения.

ИА «Орелград»