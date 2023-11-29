В Орле суд оправдал застройщика, обвинённого в мошенничестве

Ему вменяли хищение 355 миллионов рублей.

Дело рассматривал Заводской районный суд Орла. На скамье подсудимых оказался директор ООО «Регионстрой».

Как рассказали в пресс-службе суда, мужчине вменялось мошенничество, причём в особо крупном размере. Сторона обвинения утверждала, что строительная компания получила от дольщиков 355 миллионов рублей. ООО должно было построить два дома – в Орле на Родзевича-Белевича, 5, и в Орловском муниципальном округе, в деревне Образцово, на улице Изумрудной, 2.

Однако застройщик не исполнил обязательства вовремя и не вернул деньги. Затем его фирму признали банкротом.

Тем не менее, в суде ситуация «перевернулась». Мужчина смог доказать, что не имел преступных умыслов. По его словам, строительство близилось к концу, но в 2018-м году компания столкнулась с финансовым кризисом. Причиной стали изменения в федеральном законодательстве, а также сложности во взаимоотношениях с банком (который тоже столкнулся с трудностями).

Несмотря на это, впоследствии «Регионстрой» всё же «довёл до ума» и передал в эксплуатацию один из двух «просроченных» объектов – на Родзевича-Белевича. Также мужчина заявил, что не похищал средства дольщиков.

Суд принял эти доводы во внимание и вынес оправдательный приговор. Пока что он не вступил в силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»