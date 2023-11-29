«Защитники Отечества» и сотрудники Минюста будут сотрудничать

Стороны заключили соглашение об информационном взаимодействии.

Как сообщает Управление Минюста России по Орловской области, указанное ведомство продолжает развивать сотрудничество с региональным филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Напомним, указ о создании фонда президент России Владимир Путин подписал 3 апреля 2023 года. На территории Орловской области региональный филиал начал работать с 1 июня 2023 года. Он расположен в Орле, на улице Степана Разина, 3.

Что касается сотрудничества двух структур, то очередным шагом в его укреплении стала рабочая встреча начальника регионального Управления Минюста Алексея Пузанкова с руководителем Орловского филиала «Защитников Отечества» Ольгой Анисимовой. В рамках встречи они скрепили своими подписями соглашение об информационном взаимодействии. Документ был разработан «с учетом дополнительных обстоятельств и новых критериев взаимодействия».

«Данное соглашение позволит повысить эффективность реализации гарантий предоставления правовой помощи ветеранам специальной военной операции и членам семей участников СВО, – сообщает пресс-служба Управления Минюста России по Орловской области. – Алексей Пузанков подчеркнул важность взаимодействия с уполномоченными органами региона в сфере оказания бесплатной юридической помощи для решения проблем, с которыми сталкиваются бойцы по возвращению из зоны специальной военной операции, в том числе при поддержке и участии территориального органа Минюста России».

В свою очередь Ольга Анисимова отметила эффективность и значимость сотрудничества в указанной сфере. По ее мнению, подписанное дополнительное соглашение позволит улучшить процесс оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей.

ИА «Орелград»