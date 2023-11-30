Орловские осужденные сдали экодиктант

Участие в экологическом просветительском мероприятии приняли полсотни человек.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, в юбилейном V Всероссийском экологическом диктанте приняли участие 47 осужденных пенитенциарных учреждений региона. Они проверили свои знания в сфере экологии и охраны окружающей среды, ответив на 25 тестовых вопросов. Участники эколого-просветительского проекта отметили, что задания были интересные и познавательные.

«Экодиктант проводится ежегодно при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Федерального Собрания Российской Федерации и направлен на обеспечение экологической безопасности нашей страны, повышение уровня экологической культуры и грамотности жителей России», – уточнили в пресс-службе УФСИН.

Традиционно часть вопросов экодиктанта представляет собой «экологический ликбез», то есть это вопросы базового уровня, составленные на основе общеизвестных фактов в сфере охраны окружающей среды. А вот вторая часть вопросов требует применения образного мышления, системной логики и эрудиции. Результаты написания станут известны после 10 декабря, всем участникам и победителям вручат сертификаты и дипломы соответствующих степеней.

Напомним, чуть ранее осужденные Орловской области приняли участие еще в одной в масштабной просветительской акции Русского географического общества, сдав «Географический диктант». Эта акция проводится с 2015 года с целью популяризации географических знаний. В этом году в ней приняли участие 34 осужденных из учреждений регионального УФСИН, которым было предложено несколько вариантов диктанта. Каждый из них состоял из 40 вопросов закрытого типа, разделенных на две части по степени сложности.

«Осужденные с интересом отвечали на вопросы, над некоторыми из них пришлось серьезно поразмышлять, прежде чем дать верный вариант, – подчеркнули в УФСИН. – По итогам мероприятия участники получили свидетельства от Русского географического общества».

ИА «Орелград»