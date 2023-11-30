Археологи разрешили строить многоэтажки на Раздольной

Участок под строительство домов обследовала научная экспедиция.

Результаты археологического обследования земельных участков, отведенных под строительство жилых многоквартирных домов в Орле на улице Раздольной успешно прошли государственную историко-культурную экспертизу. Проводилась она в Липецке по заказу СПОК «Елецкий стан», экспедиция которого побывала в этом году в Орле. Археологи обследовали территорию, предназначенную для хозяйственного освоения.

В данном случае заказчиком работ является компания «Специализированный застройщик «СтройДевелопмент». Научно-исследовательские археологические работы проводились в ноябре на основании Открытого листа, выданного Министерством культуры РФ. Целью исследования было получение информации о наличии, либо отсутствии объектов культурного или археологического наследия в границах землеотвода. В общей сложности была исследована территория площадью 11 958 квадратных метров.

Археологи заложили несколько разведывательных шурфов, которые затем были засыпаны. «В ходе исследований археологического материала и следов культурного слоя в шурфах не выявлено», – говорится в акте экспертизы. Ближайшими археологическими памятниками относительно участка обследования являются объекты археологического наследия – поселения Плещеево-4 и Касьяновка-2, расположенные в 3,7-3,8 км севернее.

Сам участок, отведенный под строительство, расположен в Северном районе города Орла, на правом берегу реки Ока.

«Участок подвержен антропогенному воздействию: многоэтажная застройка, асфальтированная дорога, коммуникации», – отметили археологи. Эксперт пришел к выводу, что на территории объекта планируемого строительства нет объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, поэтому проведение земляных, строительных и иных хозяйственных работ там возможно.

ИА «Орелград»