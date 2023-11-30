Под Орлом столкнулись три тягача

Госпитализирован один человек.

«Тяжеловесное» ДТП случилось накануне в 18 часов 45 минут на трассе «Крым», на 322-м километре (во Мценском районе). Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области.

45-летний водитель на тягаче «Мерседес-Бенц» с полуприцепом «Вилтон» двигался со стороны Орла в сторону Москвы. В какой-то момент он потерял управление, выехал на «встречку» и допустил столкновение с другим тягачом – «Даф» (с прицепом «Когел»). Им тоже управлял 45-летний мужчина.

В результате столкновения «Даф» съехал в кювет – правый по ходу его движения. После этого «Мерседес» врезался в ещё один такой же тягач, тоже ехавший навстречу (но уже с полуприцепом «Шмитц»). Этим грузовиком «рулил» более возрастной 57-летний водитель.

В ходе ДТП пострадали все трое водителей. Однако госпитализация понадобилась только виновнику – водителю «Мерседеса». Остальных двоих врачи отпустили домой.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП. Два из них не обошлись без пострадавших, в результате пять человек получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»