Областные власти изменили условия субсидий для бизнеса

Поправки коснулись производителей овощей и молока.

Правительство Орловской области внесло изменения сразу в несколько нормативных правовых актов регионального значения. В частности, было актуализировано принятое в декабре 2022 года положение о предоставлении субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей. Основным новшеством стало изменение сроков представления аграриями документов для получения субсидий. Кстати, они выдаются на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, на повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв.

Кроме того, за счет бюджета области субсидируется производство овощей защищенного грунта с применением технологии досвечивания, внедрение элитного семеноводства и производство картофеля и овощей открытого грунта. Раньше документы на соискание субсидий департамент сельского хозяйства принимал до 1 декабря, однако теперь срок смещен до 15 декабря. Кроме того, с 1 декабря на 20 декабря перенесен крайний срок предоставления в департамент сельского хозяйства документов на получение субсидий для возмещения части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур.

Еще ряд поправок правительство Орловской области внесло в действующий с 2016 года «Порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса». В его рамках, в частности, предусмотрена господдержка приобретения и ввода в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции.

Поправки уточняют, что приобретаемое оборудование «должно обеспечивать нанесение и считывание средств идентификации для целей обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции (за исключением мороженого) в соответствии с перечнем, утверждаемым правительством Российской Федерации, в организациях, которые производят и осуществляют выпуск в оборот молочной продукции».

Соответственно, новые требования предъявляются теперь к пакету документов, который надо подать в департамент сельского хозяйства для получения субсидии. Выдаются они на конкурсной основе. К заявке следует приложить сведения о маркировочном оборудовании справку о фактическом объеме понесенных затрат на приобретение и пуск оборудования, реестр понесенных затрат. Также потребуется гарантийное письмо о готовности представлять в департамент сельского хозяйства «информацию о выполнении значений результатов и показателей в течение 3 лет со дня предоставления субсидий».

ИА «Орелград»