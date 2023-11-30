Декоративный трамвай останется на улице Ленина после праздников

Об этом рассказал губернатор.

Световая конструкция в виде трамвая устанавливается у торгового центра «Малиновая вода». Как во время своего последнего прямого эфира в социальных сетях рассказал Андрей Клычков, планируется, что украшение останется здесь и после Нового года – на постоянной основе.

Конструкция посвящена орловскому трамваю, который в этом году отметил юбилей. Кроме того, украшение напоминает, что несколько десятков лет назад данный общественный транспорт курсировал именно по улице и площади Ленина.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, уже к завтрашнему дню, 1-му декабря, Орёл будет полностью украшен к Новому году. В городе устанавливаются семь новогодних ёлок, главная – на площади Ленина, высотой 22 метра. Дерево «накроет» 40-метровый шатёр из гирлянд.

Там же, на главной площади Орла, собирают 21 домик-шале для праздничной ярмарки. Сама ярмарка откроется 22 декабря.

На улице Ленина вдоль пешеходной зоны устанавливают восемь световых арок, а также ещё одну дополнительную «двойную» арку. Также здесь завершается обустройство подсветки зданий. Световые люстры размещают на улице Горького (между перекрёстками с Брестской и 60 лет Октября). Также возле «Трилистника» появится ещё одна световая фигура в виде орла.

ИА «Орелград»