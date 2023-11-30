Сегодня в Орле откроется выставка Никаса Сафронова

Мероприятие запланировано на 15 часов.

Экспозиция под названием «О чём молчат картины» будет выставлена в Орловском музее изобразительных искусств (на Октябрьской, 29). Она объединит более 50 живописных и графических работ Сафронова, созданных примерно за последние два десятилетия.

На выставке будут представлены портреты, пейзажи и натюрморты, «фирменные» сюрреалистические вещи художника, а также полотна в уникальном авторском стиле Dreаm Vision. Сам художник считает его одним из направлений импрессионизма. Кроме того, «соавтором» некоторых полотен выступит свет – картины подсветят особым образом, чтобы раскрыть их для посетителей с новой стороны.

Выставка завершит работу 28-го января 2024-го года.

Отметим, что Сафронов, который считается одним из самых популярных современных российских художников, уже выставлялся в Орле в 2019-м. Тогда его экспозиции дали название «Тайна света».

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ИА «Орелград»