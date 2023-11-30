В Орле осудили ещё одного подпольного торговца оружием

Противоправную деятельность пресекла ФСБ.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области, мужчину признали виновным в незаконном обороте оружия и приговорили к шести годам колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 700 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.

Ранее суд отдельно рассмотрел дело его сообщника, который, уже в ходе предварительного следствия, заключил соглашение о сотрудничестве и дал исчерпывающие и правдивые показания. Ему дали четыре года.

ФСБ пресекла деятельность преступной группы в августе минувшего года. В неё входили трое граждан. Из незаконного оборота изъяли пистолет системы «Вальтер», основные части и детали пистолета-пулемета МП-40, а также 25 патронов «Люгер» (калибра 9 миллиметров).

Оба дела рассматривал Железнодорожный районный суд Орла.

ИА «Орелград»