В Орле осудили ещё одного подпольного торговца оружием

30.11.2023 | 14:17 Закон и порядок, Новости

Противоправную деятельность пресекла ФСБ.

Фото: Управление ФСБ по Орловской области

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области, мужчину признали виновным в незаконном обороте оружия и приговорили к шести годам колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 700 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.

Ранее суд отдельно рассмотрел дело его сообщника, который, уже в ходе предварительного следствия, заключил соглашение о сотрудничестве и дал исчерпывающие и правдивые показания. Ему дали четыре года.

ФСБ пресекла деятельность преступной группы в августе минувшего года. В неё входили трое граждан. Из незаконного оборота изъяли пистолет системы «Вальтер», основные части и детали пистолета-пулемета МП-40, а также 25 патронов «Люгер» (калибра 9 миллиметров).

Оба дела рассматривал Железнодорожный районный суд Орла.

Фото: Управление ФСБ по Орловской области

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования