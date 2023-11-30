Долг Орловской области хотят удержать на безопасном уровне

Власти региона определились с новой долговой политикой.

Губернатор Андрей Клычков издал постановление об утверждении долговой политики Орловской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года. В частности, в нем просчитаны риски ухудшения внешней экономической ситуации, что, по мнению авторов документа, может привести к повышению инфляции и снижению темпов экономического роста, снижению доходов, и, как следствие, негативно отразиться на возможности осуществления государственных заимствований в необходимых объемах и на приемлемых условиях.

«Увеличение Банком России размера ключевой ставки приведет к росту дополнительных расходов на обслуживание государственного долга, – прогнозируют чиновники. – При реализации долговой политики необходимо стремиться к тому, чтобы объем накопленного долга, динамика изменения его объема и структуры способствовали повышению уровня кредитоспособности Орловской области».

Также отмечено, что кредиты, привлеченные в кредитных организациях, сохранятся для Орловской области в качестве одного из источников погашения долговых обязательств. Напомним, что на данный момент все коммерческие займы, которые годами брала Орловская область, замены бюджетными кредитами. Но утвержденная долговая политика указывает на то, что в случае необходимости регион может вернуться к практике коммерческого кредитования. Неслучайно важнейшим мероприятием при реализации долговой политики в документе назван я мониторинг рынка финансовых услуг.

Также постановлением предусмотрены основные направления долговой политики. В частности, дополнительно полученные доходы могут быть направлены на погашение долговых обязательств Орловской области, но «с учетом обеспечения в полном объеме расходных обязательств социального характера». Документом предусмотрено недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками доходов. Также будет взят курс на эффективное управление свободными остатками средств областного бюджета, минимизацию стоимости заимствований, равномерное распределение долговой нагрузки на областной бюджет, ограничение объема расходов на обслуживание государственного долга (не более 10 процентов общего объема расходов областного бюджета) и так далее.

Основной целью долговой политики Орловской области является поддержание объема долговых обязательств на экономически безопасном уровне. Кстати, по состоянию на 1 января 2023 года государственный долг региона оставлял 22,038 миллиарда рублей, в его структуре не было задолженности по рыночным заимствованиям. По состоянию на 1 октября 2023 года государственный долг Орловской области вырос до 22,626 миллиарда рублей. Таким образом, с 1 января 2023 года объем государственного долга увеличился на 588 миллионов рублей за счет бюджетных кредитов, предоставленных федеральным центром на инвестиционное развитие области.

ИА «Орелград»