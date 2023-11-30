Орловскому образованию передали 34 автобуса

30.11.2023 | 11:24 Новости, Образование

Церемония прошла в Орле у здания областной администрации.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Для школ области приобрели 22 «ПАЗика» и 12 «Газелей» – за счёт федерального бюджета. Транспорт передали в школы в Орловский муниципальный округ и 13 районов (Глазуновский, Дмитровский, Залегощенский, Кромской, Мценский, Новодеревеньковский, Новосильский, Покровский, Свердловский, Сосковский, Троснянский, Хотынецкий, Шаблыкинский).

Кроме того, отдельно автобусы получили пять общеобразоватльных учреждений интернатного типа. Это Орловский лицей-интернат, Мезенский лицей, Некрасовская школа-интернат, а также Болховская, Крутовская и Троснянская школы-интернаты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В мероприятии участвовал губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и главы муниципальных образований.

Всего за последние годы Орловская область получила 236 новых автобусов. Ежедневно в регионе 307 автобусов курсируют по 481-му школьному маршруту, перевозя около 6700 детей из 172-х школ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования