Орловскому образованию передали 34 автобуса

Церемония прошла в Орле у здания областной администрации.

Для школ области приобрели 22 «ПАЗика» и 12 «Газелей» – за счёт федерального бюджета. Транспорт передали в школы в Орловский муниципальный округ и 13 районов (Глазуновский, Дмитровский, Залегощенский, Кромской, Мценский, Новодеревеньковский, Новосильский, Покровский, Свердловский, Сосковский, Троснянский, Хотынецкий, Шаблыкинский).

Кроме того, отдельно автобусы получили пять общеобразоватльных учреждений интернатного типа. Это Орловский лицей-интернат, Мезенский лицей, Некрасовская школа-интернат, а также Болховская, Крутовская и Троснянская школы-интернаты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В мероприятии участвовал губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и главы муниципальных образований.

Всего за последние годы Орловская область получила 236 новых автобусов. Ежедневно в регионе 307 автобусов курсируют по 481-му школьному маршруту, перевозя около 6700 детей из 172-х школ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

ИА «Орелград»