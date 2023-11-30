В Орловской области погода снова отключила электричество

Проблемы фиксируются в пяти муниципалитетах.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области. Известно, что локальные нарушения электроснабжения произошли в Орловском муниципальном округе, Болховском, Кромском, Новосильском и Урицком районах.

В ликвидации технологических нарушений задействованы 28 бригад филиала «Россети Центр» – «Орёлэнерго». Они трудятся в круглосуточном режиме.

«Восстановительные работы будут продолжаться до полного возобновления подачи электроэнергии всем потребителям», – отметили в МЧС.

Напомним, что к таким результатам привели осадки в виде снега и дождя, а также достаточно сильный ветер, дувший с юго-востока со скоростью до 15-20 метров в час. На ближайшие сутки опасная погода пока не прогнозируется. В воскресенье проблемы с электроэнергией наблюдались в четырёх районах Орловской области. Также произошло три случая обрушения деревьев.

Всего за последние сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 13 раз, из них пять раз на ликвидацию различных возгораний и восемь раз на другие происшествия.

ИА «Орелград»