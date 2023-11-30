В Орле торжественно открыли Красный мост

Теперь по нему сможет ездить и транспорт.

Для пешеходов мост стал доступен ещё неделю назад. Теперь по нему сможет ездить автотранспорт, а также трамваи и троллейбусы.

Интересно, что в церемонии «окончательного» открытия участвовали не только представители областной и городской администрации (включая губернатора Андрея Клычкова), но и прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Напомним, что реконструкция, которая началась 1-го февраля 2021-го и затянулась почти на три года, не обошлась без уголовных дел.

Как сообщает портал «Орловские новости», также на церемонии присутствовали работники подрядной организации «Уваровская ПМК-22», которые непосредственно занимались ремонтными работами, и около ста жителей города. Праздничное настроение создавали песни группы «Любэ».

Накануне во время прямого эфира в соцсетях губернатор Андрей Клычков рассказал, что гарантия на Красный мост составляет 80 лет. На данный момент заказчик ещё не принял некоторые работы, в частности, на прилегающих к мосту территориях. Кроме того, в ближайшем будущем власти планируют взяться за реконструкцию «Торговых рядов».

ИА «Орелград»