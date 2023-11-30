В Орле зарегистрировали трёхтысячного ребёнка

30.11.2023 | 17:54 Новости, Общество

Это девочка, которую назвали Дашей.

Фото: ИА «Орелград»

Новость сообщили в областном управлении ЗАГС.

Девочка родилась в семье Дмитрия и Татьяны Рыковых. За получением «юбилейного» свидетельства в городской ЗАГС пришёл её отец.

В минувшем году во всей Орловской области родились 5028 детей (2615 мальчиков и 2413 девочек). Из них 1993 новорожденных являются первенцами, 1817 орловчанок родили по второму ребёнку, 1218 завели третьего или последующего ребёнка.

За первые пять месяцев текущего года в области родилось 1904 ребёнка, на 106 меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

 

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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