Владислав Числов: Вопросы материнства, детства и демографической политики в регионе должны быть в приоритете

Вопросы демографического развития Орловской области обсудили 29 ноября в рамках «круглого стола», инициированного фракцией ЛДПР в Орловском областном Совете народных депутатов.

В мероприятии приняли участие депутаты фракции ЛДПР в областном и городском Советах Владислав Числов и Роман Неверов, член правительства Орловской области – руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина, уполномоченный по правам ребёнка Константин Домогацкий, уполномоченный по правам человека Наталия Балашова, методист БУ ОО «Кризисный центр помощи женщинам и детям «Орловский» Вадим Тепляков.

В ходе своего выступления Ирина Гаврилина подчеркнула, что не только Орловская область, но и другие регионы ЦФО являются одними из самых отстающих в вопросах демографического развития. Одной из главных причин снижения рождаемости руководитель департамента назвала высокий уровень оттока населения детородного возраста в более крупные субъекты с целью построения карьеры и более высокого заработка. Однако также были озвучены и другие причины: низкая доступность жилья для молодых семей, уровень здравоохранения.

Участниками «круглого стола» также отмечалось, что материальные факторы, безусловно, имеют важное значение, однако выделялись и факторы идеологической составляющей и пропаганды семейный ценностей.

«Безусловно, важно иметь сильного лидера мнений, который мог бы задавать правильные ориентиры для современной молодёжи с точки зрения построения семьи. Такой человек или группа людей, чьё мнение о ценностях, о важности построения крепкой, дружной и большой семьи станет авторитетным для большого количества человек. Но на мой взгляд, центральной проблемой вопросов демографии до сих пор является материальная их сторона. Однако к этому моменту также стоит подходить достаточно осторожно», – сказал руководитель фракции ЛДПР в областном Совете Владислав Числов.

Владислав Александрович отметил, что различного рода выплаты и материальное стимулирование должно быть адресным и иметь обоснованный характер, а именно, стоит рассмотреть возможность реального использования социального рейтинга, который не так давно начали тестировать в РГСУ.

«Социальный рейтинг не так уж плох, ведь тогда мы сможем отсечь ряд иждивенческих настроений. Все мы знаем, что в России существуют семьи, которые не хотят работать (или скрывают свои реальные доходы), а живут за счёт различных социальных пособий. Такие ситуации необходимо искоренять», – прокомментировал Владислав Числов.

Уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова отметила, что в регионе уже поднимался вопрос о дополнительном материальном стимулировании для многодетных матерей. Так, в 2004 году в Орловской области был принят закон, который позволяет женщинам, которые являются многодетными, получать к пенсии определённую доплату. Однако, те женщины, чей статус многодетной матери был приобретен до 2004 года, на такую выплату права не имели.

«Мы пытались продумать вопрос о внесении изменений в нормативно-правовые акты региона, регулирующие стимулирование рождаемости в Орловской области, однако столкнулись с большим количеством нюансов. Первый из них – вопрос о том, какое же количество женщин, которым будет положена данная выплата, проживает в регионе. А такой учёт не ведётся и установить эту цифру не представляется возможным. Те женщины, которые имеют статус многодетной – доплату получают, а те, кто утратили данный статус – нет, так как они уже не учитываются в общем количестве многодетных семей. Но второй нюанс заключается в том, что для того, чтобы к моменту выхода на пенсию женщине не утратить статус многодетной, ей необходимо рожать после 40 лет», – рассказала Наталия Балашова.

Кроме того, уполномоченный по правам человека высказала предложение, которое сможет стать реальным механизмом, способным простимулировать рост рождаемости не только в Орловской области, но и в стране в целом. Наталия Балашова отметила, что властям всех уровней необходимо рассмотреть возможность создания некоего «стандартного набора» услуг для детей в семьях, где воспитываются два и более детей. Так, например, для таких семей стоит предусмотреть возможность для оплаты минимального набора секций для развития ребёнка, ряд бесплатных медицинских обследований, набор витаминов и др.

В Орловской области реализуется множество грантов и программ по поддержке материнства и детства. В частности, с тем, какие проекты реализуются в «Кризисном центре помощи женщинам и детям «Орловский», всех присутствующих ознакомил методист Вадим Тепляков. Вадим Владимирович озвучил, что Центром реализуется проект «Заботливая Орловщина», который направлен на профилактику отказов от детей и профилактику абортов. За два года целевая группа данного проекта составила 100 человек. Часть средств данного проекта была вложена в развитие инфраструктуры, а именно, на базе кризисного стационарного отделения была открыта социальная гостиница «Счастливая мама».

В настоящее время в Центре реализуется новый грантовый проект помощи детям с психоэмоциональными травмами «Колесо жизни». Целевыми группами данного проекта являются дети, которые возвращены из зон боевых действий, пережившие острый стресс, потерявшие одного из родителей, дети из семей участников СВО.

«По психологической помощи детям есть три точки входа – это две круглосуточные горячие линии и семейный МФЦ. Мы эти точки позиционируем следующим образом: на всех наших ресурсах, в социальных сетях ведём активную информационную кампания, донося до людей, что если они оказались в какой-либо сложной ситуации, то им нужно просто позвонить. Наши специалисты дальше помогут, подскажут алгоритм действий», – прокомментировал Вадим Владимирович.

В завершение дискуссии детский омбудсмен в Орловской области Константин Домогацкий отметил, что в вопросах демографии необходимо обращать внимание и на сам процесс построения и сохранения семьи, ведь по статистике, на 100% заключённых браков приходится 80% разводов. Более того, в сегодняшних условиях так называемой «демографической зимы» институту семьи в обществе необходимо возвращать главенствующую роль.

«В этой связи, нашим институтом уполномоченного по правам ребенка был запущен проект «Комната примирения супругов», куда могут прийти супруги и получить квалифицированную юридическую и психологическую помощь, специалисты также помогут разобраться в семейных отношениях, услышать друг друга и преодолеть возникшие трудности, чтобы постараться сохранить брак», – рассказал о проекте Константин Игоревич.

Проект был поддержан Орловским социальным кластером, Орловской митрополией, управлением ЗАГС Орловской области, Орловским областным судом, УФССП России по Орловской области, Адвокатской палатой Орловской области, департаментом социальной защиты опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

В заключение дискуссии всеми участниками мероприятия была поддержана идея партии ЛДПР о необходимости создания единого ведомства на федеральном уровне, которое могло бы курировать вопросы демографического развития, как в вопросах дополнительных мер финансовой поддержки, так и в вопросах пропаганды семейных ценностей.

ИА “Орелград”