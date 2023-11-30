На Орловщине маслозавод задолжал работникам миллион

30.11.2023 | 17:11 Закон и порядок, Новости, Экономика

Восстановить справедливость помогла прокуратура.

Продукция Глазуновского маслодельного завода. Фото: yandex.ru/maps / Евгений Власенко

Нарушения допустило руководство «Глазуновского маслодельного завода». Как рассказали в прокуратуре Орловской области, часть работников предприятия трудилась здесь без оформления договоров.

Когда настало время получать зарплату, то им не выдали положенные суммы в полном объёме. Как уточнили в органе надзора, речь идёт об июле и августе текущего года.

В итоге в отношении директора предприятия возбудили дело об административном правонарушении, вменив ему в вину нелегальные трудовые отношения. Должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей. Кроме того, уже в отношении самого завода, как юридического лица, возбудили дело о невыплате заработной платы. Этот штраф оказался серьёзнее – 32 тысячи.

К настоящему моменту задолженность перед работниками погашена в полном объёме. Указывается, что, в общей сложности, предприятие недоплатило орловцам около миллиона рублей.

Отметим, что ранее сообщалось, что учредитель и директор предприятия ушёл из жизни, а сам завод практически не функционирует с марта текущего года. В результате работникам пришлось увольняться оттуда через суд.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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