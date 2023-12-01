53-летний орловец погиб на пожаре

ЧП случилось в Свердловском районе.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС, пожар произошёл в деревне Чибисы. О возгорании стало известно накануне около 22 часов.

Когда пожарные прибыли на место, дом уже горел по всей площади. В итоге пламя полностью уничтожило постройку изнутри. В 23 часа в доме нашли тело 53-летнего мужчины.

Скорее всего, причиной гибели человека стала неосторожность, допущенная при курении. Вызов отрабатывали сотрудники 32-й пожарно-спасательной части Свердловского района.

Этим же вечером, но уже в Орле при схожих обстоятельствах погиб ещё один человек.

ИА «Орелград»