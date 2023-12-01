В Орле на площади Ленина начали монтировать каток

1.12.2023 | 11:49 Новости, Общество, Спорт

Украшение города должно было завершиться накануне.

Фото: vk.com/divanovk

Пока что монтажные работы находятся в начальной стадии. Соответствующие снимки появились в соцсетях.

«После окончательного монтажа ёлки и гирлянд приступим к монтажу катка, который традиционно будет на центральной площади радовать наших и больших, и маленьких жителей», – заявил Клычков во время последнего прямого эфира.

При этом губернатор уточнил, что город должен преобразиться ещё до наступления зимы: «В этом году мы поставили задачу максимально выполнить все работы по украшению города до 1 декабря… Хотим, чтобы у людей была возможность прогуляться по красиво украшенному городу и нашим традиционным локациям».

В минувшем году открытие катка состоялось практически перед Новым годом – 30 декабря. Его посетили 12 тысяч 329 человек. Сообщалось, что каток обустроили на главной площади города на частные средства неизвестных меценатов.

Ранее стало известно, что декоративный трамвай останется на улице Ленина после праздников.

Фото: vk.com/divanovk
Фото: vk.com/divanovk

ИА «Орелград»


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